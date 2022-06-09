البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
AzerTAg.az
باكو، 9 يونيو، أذرتاج
نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 9 يونيو حزيران اليوم.
أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:
العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف
دولار أمريكي USD 1 1.7
بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0152
أورو EUR 1 1.8505
دولار أسترالي AUD 1 1.2661
روبل بيلاروس BYN 1 0.6186
ريال برازيلي BRL 1 0.3618
درهم إماراتي AED 1 0.4628
راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.1159
كرون دنماركي DKK 1 0.2488
لاري جورجي GEL 1 0.5537
روبي هندي INR 1 0.0224
دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2168
دولار كندا CAD 1 1.3495
دينار الكويت KWD 1 5.5733
رينجيت ماليزي MYR 1 0.4021
بيسو المكسيك MXN 1 0.0846
جنيه مصري EGP 1 0.0927
لاي مولدوفا MDL 1 0.0922
كرون النرويج NOK 1 0.1951
زلوتي بولندا PLN 1 0.3997
تنكه كازاخستان KZT 1 0.0038
سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0185
روبل روسي RUB 1 0.0201
حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.3311
دولار سنغافورة SGD 1 1.2452
ريال السعودية SAR 1 0.4533
سوموني طاجيكستان TJS 1 0.136
دولار تايوان TWD 1 0.0586
ليرة تركيا TRY 1 0.1153
مانات تركمانستان TMT 1 0.4857
غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0575
دولار نيوزيلندا NZD 1 1.1622
كرون التشيك CZK 1 0.0758
يوان الصين CNY 1 0.2668
جنيه إنكلترا GBP 1 2.2128
شكل الإسرائيلي ILS 1 0.5261
كرون السويد SEK 1 0.1798
فرنك سويسرا CHF 1 1.8171
وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1378
ليرة لبنان LBP 100 0.1125
ين اليابان JPY 100 1.3607
بيسو تشيلي CLP 100 0.2084
سوم أوزبكستان UZS 100 0.0153
روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0118
ريال إيران IRR 100 0.004
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك