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    رياضة


    دوري كرة القدم للمحترفين يعلن بدء الموسم القادم بدوري الدرجة الأولى

    ٠٩.٠٦.٢٠٢٢ [١٤:٢٥‎]

    باكو، 9 يونيو، أذرتاج

    أعلنت إدارة دوري كرة القدم للمحترفين عن موعد انطلاق الموسم القادم بدوري الدرجة الأولى.

    قالت الإدارة في بيان إنّ تأريخ بدء الموسم الجديد 2022/2023م 24 أغسطس القادم.

     

     

    AZERTAG.AZ :دوري كرة القدم للمحترفين يعلن بدء الموسم القادم بدوري الدرجة الأولى
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