طهران، 9 يونيو، (اذرتاج) قتل شخصان وأصيب 7 آخرين جراء انهيار مبنى مكون من 4 طوابق في ولاية كرمنشاه الإيرانية. أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن هيئة الطوارئ الإيرانية انه وقع انفجار مبنى سكني في محافظة كرمانشاه غرب إيران بسبب تسرب الغاز المنزلي. وأشارت إلى أن فرق الإنقاذ تعمل في مكان الحادث لتقديم المساعدات والإسعافات اللازمة.

AZERTAG.AZ : قتلى وجرحى جراء انهيار مبنى في ايران

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