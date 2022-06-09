السفير الأمريكي: الولايات المتحدة الأمريكية تكفلت بضمان المستقبل السلمي والمزدهر في أذربيجان

باكو، 9 يونيو، أذرتاج

قال سفير الولايات المتحدة الأمريكية في باكو اورل ليتزنبرغر في مائدة مستديرة عقدها 9 يونيو اليوم مع صحفيين إنّ الولايات المتحدة تكفلت بضمان المستقبل السلمي والمزدهر في أذربيجان وجنوب القوقاز.

وأضاف السفير الأمريكي أنّ الولايات المتحدة جاهزة لمساعدة لضمان السلام المستدام وطويل الأجل في المنطقة عبر تنمية العلاقات الثنائية ومن الواجب فتح الاتصالات بين جميع بلدان المنطقة.

وأشار السفير الأمريكي الى مناقشة دور تلعبه الولايات المتحدة في تحسين العلاقات بين أذربيجان وأرمينيا خلال زيارة مهمة قام بها مساعد الرئيس الأذربيجاني مدير قسم شؤون السياسة الخارجية بالديوان الرئاسي حكمت حاجييف للولايات المتحدة مؤخرا.