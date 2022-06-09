أذربيجان: 15 إصابة بكورونا في 9 يونيو

باكو، 9 يونيو، (اذرتاج)

سجلت إصابة 15 شخصا بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان وتعافى 7 مصابين من الفيروس خلال 9 يونيو.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 792 ألف و847 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 783 ألف و70 مصابا منهم بالعلاج وتوفي 9 آلاف و714 مريض منهم ويستمر علاج 63 مريضا حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال اليوم الأخير 1988 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية عامة الى الحين 6 ملايين و916 ألف و588 فحص طبي.