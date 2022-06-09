أذربيجان: تطعيم 1909 جرعة من لقاح كورونا في 9 يونيو

باكو، 9 يونيو، (اذرتاج)

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 1909 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان في 9 يونيو.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن 326 شخص تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الاولى و182 شخص ضمن المرحلة الثانية. وتلقى 1243 شخص الجرعة الثالثة التنشيطية من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ويبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 13 مليونا و739 ألف و858 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم 5 ملايين و350 ألف و230 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى و4 ملايين و850 ألف و522 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية و3 ملايين و291 ألف و960 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثالثة. بلغ عدد التطعيمات المعززة بعد نتيجة إيجابية 247 ألف و146.