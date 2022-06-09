وزير الدفاع الأذربيجاني يزور معرض الصناعات الدفاعية في تركيا

باكو، 9 يونيو، (اذرتاج)

قام وزير الدفاع الاذربيجاني الجنرال ذاكر حسنوف والوفد المرافق له بزيارة الى معرض نظمته وزارة الصناعات الدفاعية التركية على هامش زيارته الى مدينة ازمير لمتابعة مناورات "افس 2022" الدولية.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع الأذربيجانية ان وزير الدفاع الاذربيجاني الجنرال ذاكر حسنوف التقى رئيس هيئة الأركان المشتركة بجمهورية باكستان الإسلامية الفريق أول نديم رضا.

أعرب الجانبان عن ارتياحهما للتعاون العسكري بين أذربيجان وباكستان وبحثا الآفاق المستقبلية.

ثم تعرف الضيوف على عينات من الأسلحة والمعدات العسكرية الحديثة المعروضة هنا.