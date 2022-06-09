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    سياسة


    مساعد الرئيس الأذربيجاني يلتقي رئيس الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة

    ٠٩.٠٦.٢٠٢٢ [٢٢:٣٤]

    باكو، 9 يونيو (أذرتاج)

    التقى مساعد الرئيس الأذربيجاني مدير قسم العلاقات الخارجية لدى الديوان الرئاسي حكمت حاجييف مع رئيس الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة عبد الله شاهد.

    أفادت وكالة أذرتاج ان الطرفين ناقشا في اللقاء الاعمال التي تقوم بها أذربيجان كرئيس حركة عدم الانحياز في مجال دعم الدبلوماسية المتعددة الجوانب.

    AZERTAG.AZ :مساعد الرئيس الأذربيجاني يلتقي رئيس الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة
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