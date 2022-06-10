جوانشير بورشولادزه: تعزز التعاون الدفاعي بين جورجيا وأذربيجان وتركيا بشكل ملحوظ

تبليسي، 10 يونيو، (أذرتاج)

تعمل جورجيا على تعزيز قواتها الدفاعية وتركز انتباهها على قضايا التعاون الدولي.

أفادت وكالة اذرتاج ان هذه الكلمات قالها وزير الدفاع الجورجي جوانشير بورشولادزه.

تم توسيع علاقات جورجيا مع المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا ودول البلطيق والدول الاسكندنافية ومنطقة البحر الأسود نتيجة للتعاون مع الدول الشريكة.

قال الوزير إن جورجيا تتعاون مع أذربيجان وتركيا في شكل ثلاثي أيضا. كما تعزز التعاون بين الأطراف في مجال الدفاع بشكل ملحوظ.

كما أشار الوزير جوانشير بورشولادزه إلى جهود تركيا لدعم قوات الدفاع الجورجية.