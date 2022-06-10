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    انطلاق سباقات جائزة أذربيجان الكبرى للفورمولا واحد

    ١٠.٠٦.٢٠٢٢ [١١:٢٧]

    باكو، 10 يونيو، (أذرتاج)

    اليوم أصبحت باكو مرة أخرى في محط اهتمام عشاق رياضة السيارات من جميع أنحاء العالم. انطلقت اليوم سباقات جائزة أذربيجان الكبرى السادسة للفورمولا واحد في باكو.

    أفادت وكالة اذرتاج ان باكو ستستضيف جائزة أذربيجان الكبرى للفورمولا واحد للمرة السادسة في الفترة ما بين 10 -12 يونيو.

    تشارك 10 فرق في السباق. سيسابق السائقون في حلبة باكو من طولها 6 كيلومترات خلال ساعة.

    وان حلبة باكو منظمة على نحو يمكّن سواق سيارات الفورمولا واحد من مشاهدة المناظر الجميلة للمدينة القديمة المدرجة في قائمة التراث الثقافي لليونسكو وناطحات باكو العصرية وكورنيش باكو على شاطئ بحر الخزر بعاصمة أذربيجان خلال السباق.

    مؤلف المشروع هو هيرمان تيلكه مهندس جميع مسارات الفورمولا 1 الحديثة.

     

    AZERTAG.AZ :انطلاق سباقات جائزة أذربيجان الكبرى للفورمولا واحد
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