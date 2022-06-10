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     البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

    ١٠.٠٦.٢٠٢٢ [١١:٢٧]

    باكو، 10 يونيو، أذرتاج

    نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 10 يونيو حزيران اليوم.

    أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:

    العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف

    دولار أمريكي USD 1 1.7

    بيسو أرجنتيني ARS 1 0.014

    أورو EUR 1 1.8075

    دولار أسترالي AUD 1 1.207

    روبل بيلاروس BYN 1 0.6186

    ريال برازيلي BRL 1 0.3465

    درهم إماراتي AED 1 0.4628

    راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.1099

    كرون دنماركي DKK 1 0.243

    لاري جورجي GEL 1 0.5769

    روبي هندي INR 1 0.0218

    دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2166

    دولار كندا CAD 1 1.3385

    دينار الكويت KWD 1 5.5453

    رينجيت ماليزي MYR 1 0.3863

    بيسو المكسيك MXN 1 0.0865

    جنيه مصري EGP 1 0.0909

    لاي مولدوفا MDL 1 0.0895

    كرون النرويج NOK 1 0.1776

    زلوتي بولندا PLN 1 0.3924

    تنكه كازاخستان KZT 1 0.0039

    سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0209

    روبل روسي RUB 1 0.0294

    حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.2888

    دولار سنغافورة SGD 1 1.2303

    ريال السعودية SAR 1 0.4531

    سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1445

    دولار تايوان TWD 1 0.0575

    ليرة تركيا TRY 1 0.0987

    مانات تركمانستان TMT 1 0.4857

    غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0577

    دولار نيوزيلندا NZD 1 1.0877

    كرون التشيك CZK 1 0.0732

    يوان الصين CNY 1 0.2541

    جنيه إنكلترا GBP 1 2.1245

    شكل الإسرائيلي ILS 1 0.5043

    كرون السويد SEK 1 0.1717

    فرنك سويسرا CHF 1 1.7357

    وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1341

    ليرة لبنان LBP 100 0.1126

    ين اليابان JPY 100 1.2672

    بيسو تشيلي CLP 100 0.2061

    سوم أوزبكستان UZS 100 0.0154

    روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0117

    ريال إيران IRR 100 0.004

     

     

    AZERTAG.AZ : البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
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