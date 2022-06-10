باكو، 10 يونيو، أذرتاج نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 10 يونيو حزيران اليوم. أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي: العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف دولار أمريكي USD 1 1.7 بيسو أرجنتيني ARS 1 0.014 أورو EUR 1 1.8075 دولار أسترالي AUD 1 1.207 روبل بيلاروس BYN 1 0.6186 ريال برازيلي BRL 1 0.3465 درهم إماراتي AED 1 0.4628 راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.1099 كرون دنماركي DKK 1 0.243 لاري جورجي GEL 1 0.5769 روبي هندي INR 1 0.0218 دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2166 دولار كندا CAD 1 1.3385 دينار الكويت KWD 1 5.5453 رينجيت ماليزي MYR 1 0.3863 بيسو المكسيك MXN 1 0.0865 جنيه مصري EGP 1 0.0909 لاي مولدوفا MDL 1 0.0895 كرون النرويج NOK 1 0.1776 زلوتي بولندا PLN 1 0.3924 تنكه كازاخستان KZT 1 0.0039 سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0209 روبل روسي RUB 1 0.0294 حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.2888 دولار سنغافورة SGD 1 1.2303 ريال السعودية SAR 1 0.4531 سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1445 دولار تايوان TWD 1 0.0575 ليرة تركيا TRY 1 0.0987 مانات تركمانستان TMT 1 0.4857 غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0577 دولار نيوزيلندا NZD 1 1.0877 كرون التشيك CZK 1 0.0732 يوان الصين CNY 1 0.2541 جنيه إنكلترا GBP 1 2.1245 شكل الإسرائيلي ILS 1 0.5043 كرون السويد SEK 1 0.1717 فرنك سويسرا CHF 1 1.7357 وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1341 ليرة لبنان LBP 100 0.1126 ين اليابان JPY 100 1.2672 بيسو تشيلي CLP 100 0.2061 سوم أوزبكستان UZS 100 0.0154 روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0117 ريال إيران IRR 100 0.004

AZERTAG.AZ : البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار

في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده