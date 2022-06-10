البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
AzerTAg.az
باكو، 10 يونيو، أذرتاج
نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 10 يونيو حزيران اليوم.
أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:
العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف
دولار أمريكي USD 1 1.7
بيسو أرجنتيني ARS 1 0.014
أورو EUR 1 1.8075
دولار أسترالي AUD 1 1.207
روبل بيلاروس BYN 1 0.6186
ريال برازيلي BRL 1 0.3465
درهم إماراتي AED 1 0.4628
راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.1099
كرون دنماركي DKK 1 0.243
لاري جورجي GEL 1 0.5769
روبي هندي INR 1 0.0218
دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2166
دولار كندا CAD 1 1.3385
دينار الكويت KWD 1 5.5453
رينجيت ماليزي MYR 1 0.3863
بيسو المكسيك MXN 1 0.0865
جنيه مصري EGP 1 0.0909
لاي مولدوفا MDL 1 0.0895
كرون النرويج NOK 1 0.1776
زلوتي بولندا PLN 1 0.3924
تنكه كازاخستان KZT 1 0.0039
سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0209
روبل روسي RUB 1 0.0294
حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.2888
دولار سنغافورة SGD 1 1.2303
ريال السعودية SAR 1 0.4531
سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1445
دولار تايوان TWD 1 0.0575
ليرة تركيا TRY 1 0.0987
مانات تركمانستان TMT 1 0.4857
غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0577
دولار نيوزيلندا NZD 1 1.0877
كرون التشيك CZK 1 0.0732
يوان الصين CNY 1 0.2541
جنيه إنكلترا GBP 1 2.1245
شكل الإسرائيلي ILS 1 0.5043
كرون السويد SEK 1 0.1717
فرنك سويسرا CHF 1 1.7357
وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1341
ليرة لبنان LBP 100 0.1126
ين اليابان JPY 100 1.2672
بيسو تشيلي CLP 100 0.2061
سوم أوزبكستان UZS 100 0.0154
روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0117
ريال إيران IRR 100 0.004
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