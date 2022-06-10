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    اقتصاد


    برميل من "آذري لايت" يباع 131 دولار

    ١٠.٠٦.٢٠٢٢ [١١:٤٠]

    باكو، 10 يونيو، (اذرتاج)

    ارتفع سعر النفط الأذربيجاني.

    أفادت وكالة أذرتاج ان برميلا من النفط الاذربيجاني "آذري لايت" بيع بقيمة 131.15 دولار بعد ارتفاعه 1.13 دولار.

    يذكر انه وصل أقصى قيمة برميل النفط الاذربيجاني الى 135.99 دولار في 9 مارس خلال العام الجاري.

    AZERTAG.AZ :برميل من "آذري لايت" يباع 131 دولار
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