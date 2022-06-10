مجلس الوزراء يبحث الشؤون الخاصة بتوسيع فرص أذربيجان للعبور

باكو، 10 يونيو، أذرتاج

عقد مجلس الوزراء اجتماعا في الشؤون الخاصة بتطوير فرص أذربيجان للعبور برئاسة رئيس الوزراء علي أسدوف.

قال مجلس الوزراء في بيان إنّ الاجتماع حضره مسؤولون عن المجال المذكور ورؤساء الوزارات والشركات العامة ذات الصلة.

وحلل المشاركون في الاجتماع الأوضاع الراهنة وتوقعات في مجال النقل الدولي وناقشوا ما يكفل بتوسيع فرص أذربيجان في قدراتها في النقل الدولي من جميع الأنواع من الشؤون القانونية والإدارية والفنية وكذلك ما يخص برفع الكفاءة الاقتصادية في مجال النقل.

وأعطيت توجيهات ملموسة.