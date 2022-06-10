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     إعلان نوافذ الانتقال في كرة قدم أذربيجان

    ١٠.٠٦.٢٠٢٢ [١٤:١٢]

    باكو، 10 يونيو، أذرتاج

    أعلنت إدارة دوري كرة القدم للمحترفين عن نوافذ الانتقال في كرة قدم أذربيجان للموسم الجديد.

    قالت الإدارة في بيان إنّ تأريخ نافذة الانتقال الصيفي للموسم القادم 2022/2023م يبدأ من 10 يونيو الى 1 سبتمبر فيما تنطلق فترة الانتقال الشتوي 10 يناير عام 2023م الى 9 فبراير.

     

     

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