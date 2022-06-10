إعلان نوافذ الانتقال في كرة قدم أذربيجان
AzerTAg.az
١٠.٠٦.٢٠٢٢ [١٤:١٢]
باكو، 10 يونيو، أذرتاج
أعلنت إدارة دوري كرة القدم للمحترفين عن نوافذ الانتقال في كرة قدم أذربيجان للموسم الجديد.
قالت الإدارة في بيان إنّ تأريخ نافذة الانتقال الصيفي للموسم القادم 2022/2023م يبدأ من 10 يونيو الى 1 سبتمبر فيما تنطلق فترة الانتقال الشتوي 10 يناير عام 2023م الى 9 فبراير.
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