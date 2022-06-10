باكو، 10 يونيو، أذرتاج شارك رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف في حفل تدشين محطة كهربائية فرعية بطاقة 110/35/10 كيلو فولت ومركز إدارة الشبكات الرقمية في باكو. قدم رئيس شركة اذر ايشيق وقار احمدوف معلومات الى رئيس الدولة حول الأعمال المنجزة لدى المحطة الفرعية ومركز إدارة الشبكات الرقمية. شغل رئيس الدولة مركز إدارة الشبكات الرقمية.

AZERTAG.AZ : الرئيس إلهام علييف يشارك في حفل تدشين محطة كهربائية فرعية ومركز إدارة الشبكات الرقمية في باكو

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