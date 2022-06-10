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    مشاورات سياسية بين وزارتي الخارجية الأذربيجانية والطاجيكية

    ١٠.٠٦.٢٠٢٢ [١٥‎:٢٦]

    باكو، 10 يونيو، أذرتاج

    جرت مشاورات سياسية بين وزارتي الخارجية الأذربيجانية والطاجيكية 9 يونيو.

    رأس الوفد الاذربيجاني نائب وزير الخارجية خلف خلفوف والوفد الطاجيكي نائب وزير الخارجية الطاجيكي صادق إمامي.

    قالت الخارجية في بيان إنّ الطرفين اشارا في المشاورات السياسية انها توافق الاحتفال بالذكرى السنوية الـ30 لاقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين فيما بحثا الوضع الراهن للعلاقات الموجودة بين البلدين.

    وناقش الوفدان الاذربيجاني والطاجيكي الفرص الموجودة من اجل توسيع علاقات التعاون في مجالات السياسة والاقتصاد الاجتماعي والإنسانية وسائر المجالات ذات الاهتمام المشترك مع تبادل وجهات نظر حول التطوير الحالي للعلاقات التجارية الاقتصادية وآفاقها. ونوها الى أهمية فعاليات اللجنة الحكومية الدولية المشتركة بين أذربيجان وطاجيكستان في تنمية العلاقات الاقتصادية.

    كما تبادل الجانبان الآراء حول التعاون بين أذربيجان وطاجيكستان ضمن المنظمات الدولية وكذلك حول الشؤون الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

    وأشارا الى ضرورة مواصلة الزيارات والاجتماعات المتبادلة وكذلك آلية المشاورات السياسية بين وزارتي الخارجية.

     

     

    AZERTAG.AZ :مشاورات سياسية بين وزارتي الخارجية الأذربيجانية والطاجيكية
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