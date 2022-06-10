عقد محادثات ثنائية بين وزارتي الدفاع الأذربيجانية والألمانية
AzerTAg.az
١٠.٠٦.٢٠٢٢ [١٥:٥١]
باكو، 10 يونيو، (أذرتاج)
وفقا لبرنامج التعاون العسكري الثنائي لعام 2022 بين وزارة الدفاع في جمهورية أذربيجان ووزارة الدفاع الاتحادية لجمهورية ألمانيا الاتحادية، عقدت محادثات المقر العاشر بين وزارتي دفاع البلدين.
أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع انه خلال اللقاء نوقشت قضايا الأمن الإقليمي والدولي ومن جملتها الوضع الحالي للتعاون وآفاقه.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
٠٩.٠٦.٢٠٢٢ [١٧:٤٨]
٠٩.٠٦.٢٠٢٢ [١٧:٣١]
٠٨.٠٦.٢٠٢٢ [٢٢:٢٥]
٠٨.٠٦.٢٠٢٢ [٢٢:٠٧]
١٠.٠٦.٢٠٢٢ [١٥:٥١]
١٠.٠٦.٢٠٢٢ [١٥:٢٦]
١٠.٠٦.٢٠٢٢ [١٠:٥٨]
٠٩.٠٦.٢٠٢٢ [٢٢:٣٤]
١٠.٠٦.٢٠٢٢ [١٧:٣١]
١٠.٠٦.٢٠٢٢ [١٧:٠٨]
١٠.٠٦.٢٠٢٢ [١٤:٠٥]
١٠.٠٦.٢٠٢٢ [١١:٤٠]
٠٩.٠٦.٢٠٢٢ [٢٢:٤٦]
٠٩.٠٦.٢٠٢٢ [٢٢:٤٠]
٠١.٠٦.٢٠٢٢ [١٤:٣٨]
٢٤.٠٥.٢٠٢٢ [١٥:٥٥]
١٠.٠٦.٢٠٢٢ [١٦:٥٦]
٠٢.٠٦.٢٠٢٢ [٢١:٠٣]
٣١.٠٥.٢٠٢٢ [٢٢:٤٠]
٢٨.٠٥.٢٠٢٢ [٢٢:٠١]
٢٤.٠٥.٢٠٢٢ [١٥:٠٧]
٢٤.٠٥.٢٠٢٢ [٠٨:٢٤]
١١.٠٥.٢٠٢٢ [١٧:٤٧]
٣٠.٠٤.٢٠٢٢ [١٧:١٦]
٠٩.٠٦.٢٠٢٢ [١٧:١٨]
٠٩.٠٦.٢٠٢٢ [١٧:١٥]
٠٨.٠٦.٢٠٢٢ [١٧:١٨]
٠٨.٠٦.٢٠٢٢ [١٧:١٧]
١٠.٠٦.٢٠٢٢ [١٤:٤٤]
٠٩.٠٦.٢٠٢٢ [١٥:٤٣]
٠٨.٠٦.٢٠٢٢ [١٦:٠٥]
٠٧.٠٦.٢٠٢٢ [١٣:٥٠]
١٠.٠٦.٢٠٢٢ [١٤:١١]
١٠.٠٦.٢٠٢٢ [١٢:١٣]
٠٩.٠٦.٢٠٢٢ [١٥:١١]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك