عقد محادثات ثنائية بين وزارتي الدفاع الأذربيجانية والألمانية

باكو، 10 يونيو، (أذرتاج)

وفقا لبرنامج التعاون العسكري الثنائي لعام 2022 بين وزارة الدفاع في جمهورية أذربيجان ووزارة الدفاع الاتحادية لجمهورية ألمانيا الاتحادية، عقدت محادثات المقر العاشر بين وزارتي دفاع البلدين.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع انه خلال اللقاء نوقشت قضايا الأمن الإقليمي والدولي ومن جملتها الوضع الحالي للتعاون وآفاقه.