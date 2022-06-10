أذربيجان تصدر منتجات إلى 155 دولة خلال شهرين

باكو، 10 يونيو، (أذرتاج)

أجرت الكيانات القانونية والأفراد في جمهورية أذربيجان عمليات تجارية مع شركاء في 155 دولة خلال أشهر يناير – أبريل من العام الجاري.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن هيئة الاحصاء الحكومية انه تم تصدير المنتجات إلى 104 دولة واستيرادها من 144 دولة خلال الفترة المشمولة بالتقرير.