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    أذربيجان تصدر منتجات إلى 155 دولة خلال شهرين

    ١٠.٠٦.٢٠٢٢ [١٧:٠٨]

    باكو، 10 يونيو، (أذرتاج)

    أجرت الكيانات القانونية والأفراد في جمهورية أذربيجان عمليات تجارية مع شركاء في 155 دولة خلال أشهر يناير – أبريل من العام الجاري.

    أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن هيئة الاحصاء الحكومية انه تم تصدير المنتجات إلى 104 دولة واستيرادها من 144 دولة خلال الفترة المشمولة بالتقرير.

     

    AZERTAG.AZ :أذربيجان تصدر منتجات إلى 155 دولة خلال شهرين
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