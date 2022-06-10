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    استخراج 555.3 مليون طن من النفط من "اذري – جيراق – جونشلي"

    ١٠.٠٦.٢٠٢٢ [١٧:٣١]

    باكو، 10 يونيو، (أذرتاج)

    تم استخراج 591.6 مليون طن من النفط مع المكثفات حتى الآن من حقول "اذري – جيراق – جونشلي" و"شاه دنيز".

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الطاقة أن 555.3 مليون طن من هذا الحجم من نصيب مجموعة حقول "اذري – جيراق – جونشلي" و36.3 مليون طن منه من حصة حقل "شاه دنيز" من المكثفات.

    AZERTAG.AZ :استخراج 555.3 مليون طن من النفط من "اذري – جيراق – جونشلي"
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