أذربيجان: تطعيم 1731 جرعة من لقاح كورونا في 10 يونيو

باكو، 11 يونيو، (اذرتاج)

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 1731 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان في 10 يونيو.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن 259 شخص تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الاولى و143 شخص ضمن المرحلة الثانية. وتلقى 1212 شخص الجرعة الثالثة التنشيطية من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ويبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 13 مليونا و741 ألف و589 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم 5 ملايين و350 ألف و489 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى و4 ملايين و850 ألف و665 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية و3 ملايين و293 ألف و172 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثالثة. بلغ عدد التطعيمات المعززة بعد نتيجة إيجابية 247 ألف و263.