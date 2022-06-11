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    انتاج 19.6 مليار متر مكعب من الغاز في البلاد

    ١١.٠٦.٢٠٢٢ [٠٩:٥‎٠]

    باكو، 11 يونيو، (اذرتاج)

    أنتجت أذربيجان 19.6 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي خلال 5 أشهر من العام الجاري.

    أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن وزارة الطاقة ان 5.8 مليار متر مكعب من الغاز تم إنتاجها من حقل "اذري - جيراق – جونشلي" و10.6 مليار متر مكعب من حقل "شاه دنيز" و3.2 مليار متر مكعب من "سوكار". تم إنتاج الغاز بنسبة 15.3 في المائة أو حوالي 2.6 مليار متر مكعب مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

     

    AZERTAG.AZ :انتاج 19.6 مليار متر مكعب من الغاز في البلاد
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