تكرير النفط في البلاد يبلغ 2.3 مليون طن

باكو، 11 يونيو، (اذرتاج)

تم استخراج حوالي 195.9 مليار متر مكعب من الغاز من حقل "آذري - جيراق – جونشلي" وأكثر من 168 مليار متر مكعب من حقل "شاه دنيز" منذ بدء تشغيله في 1 يونيو من هذا العام.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن وزارة الطاقة انه خلال هذه الفترة، تم تصدير أكثر من 116 مليار متر مكعب من الغاز المنتج من حقل "شاه دنيز".

وبلغ تكرير النفط في البلاد 2.3 مليون طن خلال أشهر يناير – مايو من عام 2022.