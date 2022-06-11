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    انتاج 13.9 مليون طن من النفط في 5 أشهر

    ١١.٠٦.٢٠٢٢ [١٠:١٩]

    باكو، 11 يونيو، (أذرتاج)

    وفقا لبيانات عملية يناير- مايو من العام الجاري، أنتجت أذربيجان 13.9 مليون طن من النفط (بما في ذلك المكثفات).

    أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن وزارة الطاقة ان 8.8 مليون طن من هذا الحجم من نصيب مجموعة حقول "اذري – جيراق – جونشلي" و36.3 مليون طن منه من حصة حقل "شاه دنيز" (المكثفات). بلغ إنتاج النفط في سوكار (بما في ذلك المكثفات) 3.2 مليون طن.

    تم تصدير 11.4 مليون طن من النفط (بما في ذلك المكثفات) خلال الفترة المشمولة بالتقرير.

    AZERTAG.AZ :انتاج 13.9 مليون طن من النفط في 5 أشهر
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