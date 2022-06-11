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    برميل من "آذري لايت" يباع 128 دولار

    ١١.٠٦.٢٠٢٢ [١٠:٣٦]

    باكو، 11 يونيو، (اذرتاج)

    انخفض سعر النفط الأذربيجاني.

    أفادت وكالة أذرتاج ان برميلا من النفط الاذربيجاني "آذري لايت" بيع بقيمة 128.93 دولار بعد انخفاضه 2.22 دولار.

    يذكر انه وصل أقصى قيمة برميل النفط الاذربيجاني الى 135.99 دولار في 9 مارس خلال العام الجاري.

    AZERTAG.AZ :برميل من "آذري لايت" يباع 128 دولار
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