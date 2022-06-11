ارتفاع مبيعات الغاز الطبيعي الأذربيجاني في الخارج بنسبة 27 بالمائة

باكو، 11 يونيو، (اذرتاج)

ارتفع مبيعات الغاز الطبيعي الاذربيجاني في الخارج بنسبة 27 في المائة خلال أشهر يناير – مايو من العام الجاري.

افادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الطاقة ان هذا يزيد بنسبة 27 في المائة عن نفس الفترة من العام الماضي. تم بيع 3.6 مليار متر مكعب من الغاز لتركيا و4.5 مليار متر مكعب إلى أوروبا و1.3 مليار متر مكعب إلى جورجيا خلال أشهر يناير - مايو من هذا العام. تم توفير 45 مليون متر مكعب من الغاز لنظام خط أنابيب "باكو - تبليسي – جيهان" خلال هذه الفترة.

تم نقل حوالي 2.4 مليار متر مكعب من الغاز إلى تركيا عبر "تاناب" خلال هذه الفترة.