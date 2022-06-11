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    وفد باراغواي يزور الأراضي الأذربيجانية المحررة

    ١١.٠٦.٢٠٢٢ [١٦:٢٧]

    فضولي، 11 يونيو، (أذرتاج)

    بدأت زيارة وفد برلمان باراغواي الى الأراضي الأذربيجانية المحررة من وطأة الاحتلال الارمني.

    أفادت وكالة اذرتاج ان الهدف من الزيارة هو التعرف على آثار التخريب الأرمني والتدمير وكذلك أعمال الترميم في الأراضي الاذربيجانية المحررة.

    وتفقد الضيوف آثار مدينة فضولي المحررة وزاروا مسجد مردينلي ومطار فضولي الدولي.

    ومن المقرر أن يقوم وفد من برلمان باراغواي بزيارة شوشا.

    AZERTAG.AZ :وفد باراغواي يزور الأراضي الأذربيجانية المحررة
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