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    زيادة إنتاج الغاز في أذربيجان بأكثر من 15 %

    ١١.٠٦.٢٠٢٢ [١٦:٣٧]

    باكو، 11 يونيو، (أذرتاج)

    تم تصدير 11.4 مليون طن من 13.9 مليون طن من النفط المنتج في الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام.

    أفادت وكالة اذرتاج ان وزير الطاقة برويز شاهبازوف.

    وأشار الوزير إلى أنه تم تصدير 9.4 مليار متر مكعب من إجمالي 19.6 مليار متر مكعب من الغاز بزيادة 15.3 بالمئة عن نفس الفترة من العام الماضي.

     

    AZERTAG.AZ :زيادة إنتاج الغاز في أذربيجان بأكثر من 15 %
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