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    سياسة


    لجنتا المجلس الوطني لشؤون السياسة الزراعية والإقليمية تعقدان جلسة مشتركة في شوشا

    ١١.٠٦.٢٠٢٢ [١٧:١٧]

    شوشا، 11 يونيو، أذرتاج

    عقدت لجنتا المجلس الوطني لشؤون السياسة الزراعية والإقليمية جلسة مشتركة في شوشا 11 يونيو اليوم.

    وكرست الجلسة المشتركة للاستماع الى تقارير حول موضوع التنمية الإقليمية والاجتماعية الاقتصادية والزراعية الجديدة في منطقتي قراباغ وزنكزور الشرقية.

     

     

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    لجنتا المجلس الوطني لشؤون السياسة الزراعية والإقليمية تعقدان جلسة مشتركة في شوشا لجنتا المجلس الوطني لشؤون السياسة الزراعية والإقليمية تعقدان جلسة مشتركة في شوشا لجنتا المجلس الوطني لشؤون السياسة الزراعية والإقليمية تعقدان جلسة مشتركة في شوشا لجنتا المجلس الوطني لشؤون السياسة الزراعية والإقليمية تعقدان جلسة مشتركة في شوشا