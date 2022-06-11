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    اختتام السباق الترتيبي الثالث في الفورمولا واحد على حلبة باكو لجائزة أذربيجان الكبرى

    ١١.٠٦.٢٠٢٢ [١٧:٢١]

    باكو، 11 يونيو، أذرتاج

    اختتم السباق الترتيبي الثالث في الفورمولا واحد على حلبة باكو لجائزة باكو الكبرى.

    وشاركت في السباق 10 اندية تنافست كل واحد منها بسائقين اثنين خلال مدة 1 ساعة على طول 6 كم.

    سائق ريد بول راسينغ سيرخيو بيريس تقدم السواق وتبعه سائق فيراري شارل ليكلر ثانيا وسائق ريد بول راسينغ الاخر ماكس فيرستابين ثالثا.

    AZERTAG.AZ :اختتام السباق الترتيبي الثالث في الفورمولا واحد على حلبة باكو لجائزة أذربيجان الكبرى
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