أذربيجان: تطعيم 1920 جرعة من لقاح كورونا في 11 يونيو

باكو، 11 يونيو، (اذرتاج)

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 1920 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان في 11 يونيو.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن 274 شخص تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الاولى و240 شخص ضمن المرحلة الثانية. وتلقى 1288 شخص الجرعة الثالثة التنشيطية من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ويبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 13 مليونا و743 ألف و509 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم 5 ملايين و350 ألف و763 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى و4 ملايين و850 ألف و905 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية و3 ملايين و294 ألف و460 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثالثة. بلغ عدد التطعيمات المعززة بعد نتيجة إيجابية 247 ألف و381.