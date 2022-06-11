دولة الإمارات: تدشين المكتبة الالكترونية الدولية ومكتبة الفيديو وتطبيقات الهاتف المتحرك

باكو، 11 يونيو (أذرتاج)

دشن الشيخ نهيان مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس أمناء جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، يوم الجمعة 10 يونيو 2022 المكتبة الالكترونية الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، التي تضم أكثر من (230) كتاب ضمن ثلاث لغات هي الإنجليزية والفرنسية والعربية، إلى جانب إطلاقه مكتبة الأشرطة المرئية الخاصة توثق أنشطة وفعاليات الجائزة على مدى خمسة عشر عاماً، حيث بلغ عدد مقاطع الفيديو (195) مقطع باللغة الإنجليزية والعربية، جاء ذلك خلال إطلاق هذه المبادرة يوم 10 يونيو 2022 من طرف معالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان، حسبما أفادت صحيفة "بيئة أبوظبي".

أكد ذلك الدكتور عبد الوهاب زايد أمين عام الجائزة وأضاف أنه من موقع المسؤولية وأهدافنا الاستراتيجية في نشر المعرفة العلمية، وانسجاماً مع التوجه العالمي نحو التحول الرقمي للخدمات، وانسجاماً مع النجاح الذي حققته الجائزة خلال 15 عاماً مضت ولدورها الريادي في تنمية قطاع زراعة النخيل وإنتاج التمور والابتكار الزراعي على المستوى الإقليمي والدولي، تعمل الأمانة العامة للجائزة وانطلاقاً من الأهداف الاستراتيجية التي قامت لأجلها، على توطين المعرفة ونشرها لأهداف غير ربحية، في مجال زراعة النخيل وإنتاج التمور والابتكار الزراعي بمختلف اللغات، بهدف إرساء المعرفة العلمية من خلال إطلاق مكتبة الكترونية دولية متخصصة، هي الأولى من نوعها على مستوى المؤسسات. ويمكن تصفح وتحميل كافة الكتب المدرجة في المكتبة الالكترونية الدولية مجاناً من خلال الموقع الالكتروني التالي (www.eidpl.com).

يُذكر أن عدداً من المنظمات الإقليمية والدولية قد ساهمت بإغناء هذه المكتبة بإصداراتها العلمية مثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (FAO) والمنظمة العربية للتنمية الزراعية (AOAD) والمركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة (ICARDA) والبنك الإسلامي للتنمية (ISDB) والمركز الدولي للزراعة الملحية (ICBA) بالإضافة الى الخبراء والباحثين من مختلف دول العالم.

من جهة ثانية سبق للأمانة العامة لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، أن أطلقت بتاريخ 24 يونيو 2020 مع بداية الجائحة الدولية (كوفيد-19) مكتبة الكترونية خاصة بإصدارات الجائزة على وجه الخصوص باللغتين العربية والانجليزية، حيث ضمت المكتبة أكثر من 400 مصدر علمي متخصصة تم تصنيفها ضمن ثمان قوائم رئيسية هي: الكتاب السنوي للجائزة (12 جزء)، مجلة الشجرة المباركة (34 عدد)، كتاب التصوير (12 جزء)، كتاب الفائزين (12 جزء)، التقرير الإعلامي (205 جزء)، كتب علمية (41 جزء)، سلسلة المحاضرات العلمية (33 جزء)، سلسلة الخمسين كتيب (50 جزء). ويمكن تصفح وتحميل كافة إصدارات الجائزة مجاناً من خلال الموقع الالكتروني التالي (www.ekiaai.com).