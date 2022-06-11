مساعدة وزير الخارجية الأمريكي تزور أذربيجان

باكو، 11 يونيو (أذرتاج)

ستقوم كيرين دونفريد مساعدة وزير الخارجية الأمريكي في شئون أوروبا واوروآسيا بجولة الى منطقة جنوب القوقاز في الفترة ما بين 19-14 يونيو.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن بيان نشرته وزارة الخارجية الامريكية في موقعها الرسمي ان مساعدة وزير الخارجية ستزور أذربيجان وجورجيا وأرمينيا حيث تحتفل بذكرى مرور 30 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية مع البلدان الثلاثة وستؤكد دعم الولايات المتحدة الامريكية لسيادتها واستقلالها، وستشدد على حق أذربيجان وجورجيا وأرمينيا في اختيار طريقها.

وجاء في البيان ان الولايات المتحدة الامريكية تدعم تطوير العلاقات السياسية والاقتصادية والإنسانية في المنطقة بأسرها وتعلن استعدادها لدعم إحلال السلام المستدام في جنوب القوقاز.

قيل ان الدكتورة دونفريد ستزور أذربيجان في 16 -15 يونيو وستلتقي مع الرئيس إلهام علييف وكبار المسئولين الحكوميين الآخرين وممثلي المجتمع المدني. ستعرب دونفريد هنا عن دعم الولايات المتحدة الامريكية للمساعي الدبلوماسية في مجال إحلال السلام المستدام بين أذربيجان وأرمينيا وستشكر أذربيجان على دعمها الإنساني لأوكرانيا وستؤكد على ضرورة الشراكة في مجال ترويج امن الطاقة الأوروبي ومكافحة التحديات العابرة للقوميات وتأييد الحريات الرئيسية وتطوير التجارة الثنائية وعلى ضرورة توظيف الاستثمارات.

ستتوجه دونفريد الى أرمينيا وجورجيا بعد اختتام زيارتها الى أذربيجان.