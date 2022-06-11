الوزير نبييف يلتقي رئيس مكتب التحول الرقمي لدى إدارة الرئيس التركي

باكو، 11 يونيو (أذرتاج)

التقى وزير التنمية الرقمية والنقل الاذربيجاني رشاد نبييف مع رئيس مكبس التحول الرقمي لدى إدارة رئيس تركيا علي طه.

ناقش الطرفان مسائل التعاون بين أذربيجان وتركيا في مجال الامن السيبراني و"السحابة الحكومية" وتطوير الرأسمال البشري".

وصف الطرفان تنظيم مهرجان "تكنوفيست" في أذربيجان لأول مرة خارج تركيا بالنموذج الناجح لعلاقات الصداقة التاريخية والاخوة والشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

قيل ان حضور الرئيسين الاذربيجاني والتركي المهرجان وتسليمهما لفائزي المسابقة مؤشر على المستوى الرفيع من الدعم لفعاليات مهرجان "تكنوفيست أذربيجان" وكذلك اشراك الشباب في مجال التكنولوجيا.

أشير في اللقاء الى التعاون الناجح بين وزارة التنمية الرقمية والنقل ومكتب التحول الرقمي. اضيف ان خريطة الطريق لفريق العمل الاذربيجاني التركي للتحول الرقمي، الموقعة في باكو في سبتمبر العام الماضي، تشكل قاعدة قانونية لهذا التعاون.

يذكر ان الاتفاق بشأن تأسيس فريق العمل الاذربيجاني التركي المعني بالتحول الرقمي تم التوصل اليه في لقاء بين الطرفين في انقرة في 18 فبراير عام 2021.