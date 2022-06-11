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    سياسة


    رئيس المجلس الوطني السلوفاكي والوفد المرافق له يزور مدينة شوشا

    ١١.٠٦.٢٠٢٢ [٢٢:٤١]

    باكو، 11 يونيو (أذرتاج)

    زار رئيس المجلس الوطني السلوفاكي بوريس كولار والوفد المرافق له مدينة شوشا عاصمة الثقافة الأذربيجانية في 11 يونيو.

    أفادت وكالة أذرتاج ان الوفد البرلماني اصطحبهم في هذه الزيارة نائب رئيس المجلس الوطني الاذربيجاني عادل علييف والمسئولون الآخرون.

    خلال هذه الزيارة تفقد الضيوف مطار فضولي الدولي. وتعرفوا على تصميم مطار لاتشين الدولي الجاري إنشاؤه أيضا.

    ثم قام الضيوف بجولة ميدانية للتعرف على سير اعمال تعرف على سير اعمال تفكيك الألغام من مخلفات الاحتلال الأرميني في فضولي.

    بعد ذلك توجه الضيوف الى مدينة شوشا.

    احيط الضيوف علما بأعمال الترميم وإعادة الاعمار الجارية في المدينة ومحيطها وترميم الآثار والمعالم التاريخية والدينية والثقافية التي تم تدميرها من قبل الاحتلال الأرميني.

    AZERTAG.AZ :رئيس المجلس الوطني السلوفاكي والوفد المرافق له يزور مدينة شوشا
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    رئيس المجلس الوطني السلوفاكي والوفد المرافق له يزور مدينة شوشا رئيس المجلس الوطني السلوفاكي والوفد المرافق له يزور مدينة شوشا رئيس المجلس الوطني السلوفاكي والوفد المرافق له يزور مدينة شوشا رئيس المجلس الوطني السلوفاكي والوفد المرافق له يزور مدينة شوشا رئيس المجلس الوطني السلوفاكي والوفد المرافق له يزور مدينة شوشا رئيس المجلس الوطني السلوفاكي والوفد المرافق له يزور مدينة شوشا رئيس المجلس الوطني السلوفاكي والوفد المرافق له يزور مدينة شوشا رئيس المجلس الوطني السلوفاكي والوفد المرافق له يزور مدينة شوشا رئيس المجلس الوطني السلوفاكي والوفد المرافق له يزور مدينة شوشا رئيس المجلس الوطني السلوفاكي والوفد المرافق له يزور مدينة شوشا