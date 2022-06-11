وفد باراغواي يزور فضولي وشوشا

باكو، 11 يونيو (أذرتاج)

زار رئيس لجنة العلاقات الخارجية لبرلمان باراغواي فالتير انريكي هارمس ورئيس مجموعة الصداقة لدى مجلس شيوخ باراغواي لوكاس ايكينو خارا محافظة فضولي ومدينة شوشا. والهدف من الزيارة هو التعرف ميدانيا على آثار الهمجية الارمينية والدمار في أراضي أذربيجان وكذلك اعمال إعادة الاعمار والترميم فيها.

تفقد الضيفان مدى الهمجية الارمينية في قرية ميردينلي لمحافظة فضولي.

كذلك تعرف الوفد البرلماني لباراغواي مطار فضولي الجوي الدولي. واحيط علما بتاريخ انشاء المطار في وقت قصير.

ثم زار الوفد البرلماني مدينة شوشا. احيط الضيفان علما بأعمال الترميم وإعادة الاعمار الجارية في المدينة ومحيطها وترميم الآثار والمعالم التاريخية والدينية والثقافية التي تم تدميرها من قبل الاحتلال الأرميني. تعرفا على المعالم التاريخية والثقافية في المدينة.