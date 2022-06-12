سائق ريد بول راسينغ فيرستابين يفوز في سباق الفورمولا واحد لجائزة أذربيجان الكبرى
AzerTAg.az
١٢.٠٦.٢٠٢٢ [٢٠:٣٧]
باكو، 12 يونيو، أذرتاج
انتهى سباق الفورمولا واحد لجائزة أذربيجان الكبرى بفوز سائق نادي ريد بول راسينغ ماكس فيرستابين الهولندي.
وتبعه زميله في النادي سيرخيو بيريس المكسيكي وسائق مرسيديس البريطاني جورج راسيل ثالثا.
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