  • الرئيسية
    • / رياضة

    رياضة


    سائق ريد بول راسينغ فيرستابين يفوز في سباق الفورمولا واحد لجائزة أذربيجان الكبرى

    ١٢.٠٦.٢٠٢٢ [٢٠:٣٧]

    باكو، 12 يونيو، أذرتاج

    انتهى سباق الفورمولا واحد لجائزة أذربيجان الكبرى بفوز سائق نادي ريد بول راسينغ ماكس فيرستابين الهولندي.

    وتبعه زميله في النادي سيرخيو بيريس المكسيكي وسائق مرسيديس البريطاني جورج راسيل ثالثا.

    AZERTAG.AZ :سائق ريد بول راسينغ فيرستابين يفوز في سباق الفورمولا واحد لجائزة أذربيجان الكبرى
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٢.٠٦.٢٠٢٢ [٢٠:٣٩]
    سائق بريما راسينغ هاغر يفوز في الفورمولا ثاني في أذربيجان
    ١١.٠٦.٢٠٢٢ [١٧:٢١]
    اختتام السباق الترتيبي الثالث في الفورمولا واحد على حلبة باكو لجائزة أذربيجان الكبرى
    ١٠.٠٦.٢٠٢٢ [١٧:٤٣]
    سائق نادي هايتيك غراند بري ويبس يفوز جولة الترتيب في سباق الفورمولا ثاني
    ١٠.٠٦.٢٠٢٢ [١٤:١٢]
     إعلان نوافذ الانتقال في كرة قدم أذربيجان
    سائق ريد بول راسينغ فيرستابين يفوز في سباق الفورمولا واحد لجائزة أذربيجان الكبرى