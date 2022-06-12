باكو، 12 يونيو، أذرتاج انتهى سباق الفورمولا واحد لجائزة أذربيجان الكبرى بفوز سائق نادي ريد بول راسينغ ماكس فيرستابين الهولندي. وتبعه زميله في النادي سيرخيو بيريس المكسيكي وسائق مرسيديس البريطاني جورج راسيل ثالثا.

AZERTAG.AZ : سائق ريد بول راسينغ فيرستابين يفوز في سباق الفورمولا واحد لجائزة أذربيجان الكبرى

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