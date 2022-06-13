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    زلزال بقوة 5 درجات يضرب تركيا

    ١٣.٠٦.٢٠٢٢ [١٠:٢١]

    أنقرة، 13 يونيو، (أذرتاج)

    وقع زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر يوم أمس في بلدة توسبا لولاية فان التركية.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد" ان زلـزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر ضرب عند الساعة 21:33 بالتوقيت المحلي ووقع مركز الزلزال على عمق 18.36 كيلومتر على سطح البحر.

    لم ترد معلومات عن وجود أي إصابات أو أضرار مادية بفعل الزلزال .

     

    AZERTAG.AZ :زلزال بقوة 5 درجات يضرب تركيا
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