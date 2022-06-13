زلزال بقوة 5 درجات يضرب تركيا

أنقرة، 13 يونيو، (أذرتاج)

وقع زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر يوم أمس في بلدة توسبا لولاية فان التركية.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد" ان زلـزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر ضرب عند الساعة 21:33 بالتوقيت المحلي ووقع مركز الزلزال على عمق 18.36 كيلومتر على سطح البحر.

لم ترد معلومات عن وجود أي إصابات أو أضرار مادية بفعل الزلزال .