أذربيجان: تطعيم 1434 جرعة من لقاح كورونا في 12 يونيو

باكو، 13 يونيو، (اذرتاج)

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 1434 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان في 12 يونيو.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن 205 شخص تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الاولى و150 شخص ضمن المرحلة الثانية. وتلقى 965 شخص الجرعة الثالثة التنشيطية من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ويبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 13 مليونا و744 ألف و943 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم 5 ملايين و350 ألف و968 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى و4 ملايين و851 ألف و55 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية و3 ملايين و295 ألف و425 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثالثة. بلغ عدد التطعيمات المعززة بعد نتيجة إيجابية 247 ألف و495.