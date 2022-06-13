الرئيس إلهام علييف يخصص 9ر3 ملايين مانات لأعمال إعادة بناء الطريق البري في نفطتشالا

باكو، 13 يونيو، أذرتاج

أصدر الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف 13 يونيو حزيران اليوم قرارا جمهوريا بشأن التدابير لإعادة بناء الطريق البري الواصل بين مدينة نفطتشالا وقرى خول قره قاشلي وشور صولو (7 كم) وحسن أباد ونفطتشالا القرية وكذلك بانكه وبيش تالي في محافظة نفطتشالا.

أفادت أذرتاج أن القرار الجمهوري ينص على تخصيص 9ر3 ملايين مانات من الأموال المخصصة لإعادة بناء الطرق البرية في تقسيم نفقات استثمارات الدولة من ميزانية الدولة لعام 2022م إلى الوكالة الحكومية للطرق البرية لإعادة بناء الطرق البرية المذكورة التي تربط 4 مناطق سكنية يقطنها 38 الف نسمة.