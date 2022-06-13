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    السفارة الأذربيجانية في السعودية تنظم حفل استقبال رسمي بمناسبة يوم الاستقلال لأذربيجان

    ١٣.٠٦.٢٠٢٢ [١٤:٥‎٣]

    القاهرة، 13 يونيو، (اذرتاج)

    نظمت السفارة الأذربيجانية في المملكة العربية السعودية حفل استقبال رسمي بمناسبة يوم الاستقلال لأذربيجان.

    أفادت أذرتاج أن الاستقبال الرسمي حضره أمين منطقة الرياض الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف ونائب أمين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية عبدالمجيد الشمري ورؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى المملكة والملحقين العسكريين.

    تحدث سفير أذربيجان لدى المملكة العربية السعودية شاهين عبداللاييف عن تاريخ أول جمهورية برلمانية في الشرق الإسلامي وتطور بلدنا وبناء الدولة الحديثة التي أسسها الزعيم العظيم حيدر علييف والإصلاحات التي تم تنفيذها بقيادة الرئيس إلهام علييف. وأكد أن التعاون بين السعودية وأذربيجان يتطور يوما بعد يوم ويجري تنفيذ عدد من المشاريع الاقتصادية المشتركة.

    AZERTAG.AZ :السفارة الأذربيجانية في السعودية تنظم حفل استقبال رسمي بمناسبة يوم الاستقلال لأذربيجان
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    السفارة الأذربيجانية في السعودية تنظم حفل استقبال رسمي بمناسبة يوم الاستقلال لأذربيجان