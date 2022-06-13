باكو، 13 يونيو، أذرتاج تعاقد نادي زيرة باكو لكرة القدم مع مدرب للحراس. قال النادي في بيان إنّ القيادة اتفقت مع المدرب فرهاد ولييف لمدة عام. وأضافت أنّ المدرب السابق أنار نفط علييفا عيّن مدربا لدى الفريق الرديف.

AZERTAG.AZ : زيرة يتعاقد مع مدرب للحراس

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