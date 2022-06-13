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    ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي خلال 5 أشهر

    ١٣.٠٦.٢٠٢٢ [١٦:١٧]

    باكو، 13 يونيو، (اذرتاج)

    بلغ حجم إنتاج الناتج المحلي الإجمالي خلال أشهر يناير – مايو من العام الحالي في البلد 50 مليارا و867.5 مليون مانات أو ارتفاع بنسبة 7.2 في المائة قياسا إلى الفترة عينها من العام السابق.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء أن القيمة المضافة المنتجة في قطاع الاقتصاد غير النفطي الغازي ارتفعت بنسبة 0.5 في المائة وفي القطاع النفطي الغازي ارتفعت بنسبة 11 في المائة.

    وجاء في البيان المعدلات تدل على نمو في جميع المجالات الاقتصادية خلال الفترة المذكورة ما عدا قطاع الإنشاء والبناء.

    وقالت إن حجم الناتج المحلي الإجمالي لكل فرد من الأهالي بلغ 5063.1 مانات.

    AZERTAG.AZ :ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي خلال 5 أشهر
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