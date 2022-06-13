روستوف، قوبا، 13 يونيو، أذرتاج افتتح سبيل مياه الشرب لذكرى شهداء قرية روستوف التذكاري المنقوش عليه صورهم في محافظة قوبا. وحضر حفل الافتتاح افراد أسر الشهداء وزملاؤهم المقاتلون ورئاسة ومجتمع المحافظة والمناطق المجاورة. وأحيا المشاركون ذكرى الشهداء واهدوهم ثواب الفاتحة ووضعوا باقات من الزهور على قبورهم وكذلك أمام سبيل المياه.

AZERTAG.AZ : افتتاح سبيل مياه الشرب لذكرى شهداء روستوف بقوبا – صور

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