عقد اجتماع بين كوبيا وغرفة التجارة والصناعة السويسرية الأذربيجانية

باكو، 13 يونيو، (أذرتاج)

عُقد الاجتماع بين رئيس مجلس إدارة وكالة تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة الأذربيجانية (كوبيا) أورخان محمدوف ورئيس غرفة التجارة والصناعة السويسرية الأذربيجانية كلود هيغ.

وأفادت وكالة اذرتاج نقلا عن كوبيا ان الجانبين تبادلا وجهات النظر حول توسيع أنشطة الغرفة واستقطاب الشركات من البلدين إلى الغرفة وتنظيم حدث مشترك بمشاركة رجال الأعمال.

كما شارك في الاجتماع ممثل سفارة أذربيجان في سويسرا والمدير العام لشركة "İSR Holding" رؤوف خليلوف.