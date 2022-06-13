صباح يتعاقد مع مهاجم المنتخب الجورجي

باكو، 13 يونيو، أذرتاج

تعاقد نادي صباح باكو لكرة القدم مع مهاجم المنتخب الجورجي.

قال النادي في بيان إنّ القيادة اتفقت مع المهاجم دافيد فولكوف البالغ 27 عاما من العمر لمدة عامين اثنين.

ويرتدي فولكوف القميص رقم 18 في صباح.

هذا وقد لعب فولكوف قبل ذلك في غابالا وزيرة.