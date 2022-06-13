أذربيجان: تطعيم 3 جرعات من لقاح كورونا خلال اليوم

باكو، 13 يونيو، (أذرتاج)

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 3 جرعات من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان في 13 يونيو.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد يبلغ 13 مليونا و744 ألف و946 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم 5 ملايين و350 ألف و968 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى و4 ملايين و851 ألف و55 شخصا تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية و3 ملايين و295 ألف و428 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثالثة. بلغ عدد التطعيمات المعززة بعد نتيجة إيجابية 247 ألف و495.