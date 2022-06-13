وزير الخارجية يلتقي برئيس الدولة الـ76 للجمعية العامة الأممية

باكو، 13 يونيو، أذرتاج

التقى وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بايراموف 13 يونيو اليوم برئيس الدورة الـ76 للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة عبد الله شاهد.

قالت الخارجية في بيان إنّ اللقاء شهد تبادل الآراء حول فعاليات أذربيجان ضمن منظمة الأمم المتحدة وعلاقاته التعاونية مع المؤسسات المختصة للمنظمات الدولية وجوانب الفعاليات المستقبلية وسائر المسائل المدرجة في جدول الأعمال وكذلك الشؤون الأولية بما فيه العمل مع الشباب والتغير المناخي والتساوي بين حقوق الجنسين وغيرها.

وابلغ شاهد أنّ جهود أذربيجان الرامية الى بناء السلام المستدام في المنطقة أمر يشاد به.

كما بحث الطرفان في اللقاء سائر المسائل ذات الاهتمام المشترك المدرجة في جدول أعمال الأمم المتحدة.