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    بحث تصدير الفواكه والخضروات من أذربيجان الى بلدان الخليج

    ١٣.٠٦.٢٠٢٢ [٢٠:٠٨]

    باكو، 13 يونيو (أذرتاج)

    برعاية صندوق ترويج التصدير والاستثمار الاذربيجاني (اذبرومو)، عقد لقاء بين رجال الاعمال الاذربيجانيين وممثلي شركة "إيكوغاردن" الإماراتية عبر الاتصال المرئي. شارك في اللقاء ممثلو المندوبية التجارية الأذربيجانية في دولة الامارات العربية المتحدة وصندوق اذبرومو وشركة "إيكوغاردن"، كذلك رجال الاعمال المحليون.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن اذبرومو ان اللقاء كان الأول من نوعه للتعارف بين شركة اكوغاردن والشركات المحلية وشهد بحث سبل تصدير الخضروات والفواكه من أذربيجان الى بلدان الخليج العربية.

    كذلك اجري على هامش اللقاء الافتراضي حجم طلب بلدان الخليج على المنتجات الأذربيجانية وكذلك الصعوبات التي واجهتها الشركات المصدرة للمنتجات الى هذه المنطقة، والاعمال الواجب تنفيذها في معالجتها.

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