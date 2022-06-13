باكو تستضيف معرض Fintex Summit للتمويل والتقنيات

باكو، 13 يونيو (أذرتاج)

سيقام في باكو في 17-16 يونيو معرض Fintex Summit للتمويل والتكنولوجيا.

أفادت وكالة أذرتاج ان المعرض مكرس لموضوع "الارهاصات الجديدة والحلول الابتكارية والتقنيات المالية والامن في البيئة المصرفية والمالية". سيقام المعرض برعاية الرابطة الاجتماعية "جمعية البنوك الأذربيجانية" وفي إطار الشراكة مع منظمة "بطاقات الائتمان" فيسا الدولية وبدعم من البنك المركزي الاذربيجاني ووزارة التنمية الرقمية والنقل ومركز تحليل الإصلاحات الاقتصادية والاتصالات.

يجب الذكر ان هذا المعرض أحد أفضل الفعاليات المكرسة للبنوك والمالية التي تجمع تحت سقفها رؤساء هيئات المراقبة والمتابعة في المجال المالي والاقتصادي ومدراء القطاعات المصرفية والمالية ورؤساء المنتظمات التجارية والاجتماعية المحلية والأجنبية والمؤسسات المالية الدولية وممثلي سفراء البلدان في أذربيجان والدوائر العلمية.