رئيس الوزراء يلتقي رئيس المجلس الوطني السلوفاكي

باكو، 13 يونيو (أذرتاج)

التقى رئيس الوزراء الاذربيجاني علي اسدوف في 13 يونيو رئيس المجلس الوطني السلوفاكي بوريس كولار.

أفادت وكالة اذرتاج ان الطرفين اعربا في اللقاء عن ارتياحهما لتطور العلاقات بين أذربيجان وسلوفاكيا في المجالات المختلفة. قيل ان زيارة رئيس المجلس الوطني السلوفاكي الى أذربيجان تساهم في تعميق هذا التعاون.

في الوقت ذاته، تم التأكيد على أهمية زيارة الوفد البرلماني السلوفاكي الى مدينة شوشا عاصمة الثقافة الأذربيجانية.

اشير الى وجود إمكانيات جيدة لتطوير التعاون في مجالات الاستثمار بين البلدين مع التركيز على أهمية منطقة آلات الاقتصادية الحرة والفرص المتاحة فيها للمستثمرين الأجانب.

كما أجريت مناقشات حول امن الطاقة. اشير الى ان أذربيجان تعطي اسهاما مهما في امن الطاقة الأوروبي مع الإشارة الى أهمية ممر الغاز الجنوبي.

من جانب اخر، أجرى الطرفان تبادل الآراء حول آفاق توسيع التعاون في الطاقة والمجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية والإنسانية وغيرها.